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Ливни нанесли серьезный урон кубанским виноградарям

Ливни нанесли серьезный урон кубанским виноградарям

Аграрии Краснодарского края подсчитывают убытки, которые нанесли виноградарям прошедшие в крае сильные ливни, - сообщают представители отрасли.

Выпавшие осадки повредили шпалеры и способствуют порче ягод, что в конечном счете может привести к потерям урожая винограда и повлиять на качество вин, - передает "АиФ-Юг".

Представители производителей пока остерегаются делать прогнозы по объемам и качеству урожая, однако по предварительным прогнозам потери урожая могут составить до 20%.

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Вестник Кавказа

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