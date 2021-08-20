Ливни нанесли серьезный урон кубанским виноградарям

Аграрии Краснодарского края подсчитывают убытки, которые нанесли виноградарям прошедшие в крае сильные ливни, - сообщают представители отрасли.

Выпавшие осадки повредили шпалеры и способствуют порче ягод, что в конечном счете может привести к потерям урожая винограда и повлиять на качество вин, - передает "АиФ-Юг".

Представители производителей пока остерегаются делать прогнозы по объемам и качеству урожая, однако по предварительным прогнозам потери урожая могут составить до 20%.