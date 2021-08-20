Мощное газовое месторождение нашел Иран в своем секторе Каспия

Иран на минувшей неделе нашел масштабное газовое месторождение в Каспийском море. Об этом пишут СМИ.

Структура, названная Чалус, будет разрабатываться для создания нового газового хаба на севере Ирана. Он дополнит южный газовый хаб, основанный на мощном месторождении Южный Парс.

Основным разработчиком участка Чалус выступает иранская Khazar Exploration and Production (KEPCO), техническую и финансовую помощь предоставят также Россия и Китай, передает Иран.ру.

Как заявил главный исполнительный директор KEPCO Али Осули, запасы Чалуса, по предварительным оценкам, эквивалентны четверти сверхгигантского газового месторождения Южный Парс, располагающего около 14,2 трлн кубометров газа и 18 млрд баррелей газового конденсата, что составляет около 40% от общих оценочных запасов газа Ирана (33,8 трлн кубометров) и около 80% добычи.