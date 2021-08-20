Легковушка протаранила под Сальском микроавтобус, есть жертва и пострадавшие

Сегодня вечером в Сальском районе Ростовской области легковой автомобиль протаранил микроавтобус, есть жертва и множество пострадавших, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по региону.

На 8 км автодороги "Сальск - Яшалта" автомобиль Nissan Tiida, двигаясь в сторону Яшалты, зацепил правую обочину на мокрой дороге, после чего автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречной "ГАЗелью".

"Одна пассажирка погибла. С места ДТП автомобилями скорой помощи в больницу доставлено 11 человек, в том числе 11-летняя девочка", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Пятеро пострадавших находились в легковом автомобиле, шестеро - в микроавтобусе. Два человека из доставленных в больницу находятся в тяжелом состоянии.