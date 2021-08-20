Столтенберг поблагодарил Азербайджан за миротворцев в аэропорту Кабула

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в числе других стран выразил благодарность Азербайджану за обеспечение безопасности в аэропорту Кабула.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам экстренной встречи глав МИД стран альянса.

"Я также благодарю вооруженные силы союзников по НАТО, в частности, Турции, США и Великобритании, а также Азербайджана, за их жизненно важную роль в обеспечении безопасности аэропорта [Кабула]", - цитирует Столтенберга сайт НАТО.

Напомним, 17 августа Минобороны Азербайджана сообщило, что 120 азербайджанских миротворцев вместе с силами Турции продолжают выполнять свои обязанности по обеспечению безопасности аэропорта афганской столицы.