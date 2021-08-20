Оператора Кашагана заподозрили в загрязнении воздуха

Компании North Caspian Operating Company (NCOC), разрабатывающей казахстанское нефтяное месторождение Кашаган, поручено изучить качество атмосферного воздуха в населенных пунктах из-за жалоб со стороны населения, - сообщает министерство экологии Казахстана.

"Комитет экологического регулирования и контроля потребовал от компании проведения комплексного изучения данных со Станций мониторинга качества воздуха, который показал превышение ПДК загрязняющих веществ", - сообщили в Минэкологии, передает Sputnik Казахстан.

В ближайшее время компания должна будет представить стратегический план по снижению эмиссий, план по контролю эффективности предлагаемых мероприятий, проект по озеленению, дорожную карту по внедрению автоматизированной системы мониторинга на источниках выбросов загрязняющих веществ с учетом международного опыта, а также продолжить исследования качества атмосферного воздуха в близлежащих населенных пунктах с целью определения возможного влияния источников NCOC.

В последнее время от жителей Атырау и ближайших населенных пунктов регулярно поступают жалобы и обращения на ухудшение качества атмосферного воздуха в регионе, - говорится в сообщении.