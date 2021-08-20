Крематорий римского периода нашли археологи в Крыму

Древний крематорий обнаружили археологи во время раскопок в пригороде Херсонеса (Севастополь), где будет построен историко-археологический парк. Об этом сообщила замдиректора Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН Наталья Соловьева на презентации концепции парка.

"Археологи всегда знали, что кремация проводилась где-то на стороне. Вот теперь мы знаем место, где в римское время проводилась кремация - один из видов погребения", - цитирует ее "Интерфакс-Юг".

Замдиректора по полевым исследованиям музея "Херсонес Таврический" Татьяна Сарапулкина уточнила, что объекты были созданы в римский период, то есть в первые века нашей эры. Она пояснила, что в "крематории" тела сжигали, прах затем собирали, переносили в урны и хоронили в особом месте. "Предполагаем, что урны тоже здесь недалеко", - заявила ученый.

Археолог также сказала, что сейчас "крематорий" выглядит как прокаленный грунт с кальцинированным костями и расплавленными сосудами. Никогда прежде в Крыму таких объектов не находили.