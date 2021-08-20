Власти Северной Осетии ужесточили коронавирусные ограничения

Ухудшение эпидемической ситуации по коронавирусу вынудило власти Северной Осетии ограничить число участников развлекательных мероприятий, в том числе свадеб и банкетов, до 100 человек.

"Проведение банкетов, свадеб и иных развлекательных мероприятий в организациях общественного питания допускается при условии одновременного присутствия не более 100 человек при условии размещения столов на расстоянии не менее 1,5 метра и с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм", - говорится в тексте указа, подписанного врио главы Северной Осетии Сергеем Меняйло и опубликованного на сайте главы и правительства региона, передает "Это Кавказ".

Напомним, по последним данным, в стационарах республики находятся на лечении от коронавируса 1 025 человек, 87 из них были госпитализированы за последние сутки.