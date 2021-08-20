Джонсон: мы готовы работать с талибами

Лондон готов работать с представителями запрещенного в России движения "Талибан", захватившими власть в Афганистане. Такое заявление сделал британский премьер-министр Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News.

Политик пообещал, что власти Британии продолжат поиск политических и дипломатических способов урегулирования ситуации в Афганистане.

"И, конечно, если понадобится, будем работать с "Талибаном", - цитирует Джонсона ТАСС.