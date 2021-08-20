Грузовик в Краснодаре спровоцировал порыв газопровода

В Краснодаре грузовик сегодня повредил часть газопровода, спровоцировав утечку газа из него.

Информация о происшествии появилась в социальных сетях. Очевидцы сообщили, что в районе Восточно-Кругликовской прорвало газопровод, и газ струей вырывается из трубы. Пожарные перекрыли участок улицы, - передает портал Юга.ру.

В Instagram Единой Диспетчерской Службы сообщили, что авария произошла на подземном газопроводе по улице Домбайская. В 14:30 грузовая машина повредила одну из деталей газопровода на проезжей части дороги.

Авария не повлияла на газоснабжение жителей - отключения газа не было, специалисты АО "Краснодаргоргаз" проводили восстановительные работы на работающем газопроводе, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Аварийная бригада устранила утечку в 18:00, - сообщили в телеграм-канале администрации Краснодара.