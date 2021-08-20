Байден разрешил министрам вводить санкции по "Северному потоку-2"

Президент США Джо Байден издал указ, дающий возможность устанавливать санкции по "определенным энергетическим проектам России", в том числе и газопроводу "Северный поток-2". Такое сообщение опубликовано на сайте Белого дома.

Решение о таких рестрикциях будет выносить глава Госдепартамента или министр финансов, уточняет РИА Новости.

Глава государства уже проинформировал Конгресс о подписанном им указе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, анонсировал санкции Госдепартамента против двух физических лиц из РФ и одного российского судна по "Северному потоку - 2".