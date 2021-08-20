Глава винзавода в КБР ответит за уклонение от уплаты налогов в суде

Кабардино-балкарские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении гендиректора предприятия по производству алкогольной продукции "Марс Алко", обвиняемой в уклонении от уплаты налогов.

Руководитель ООО в течение четырех лет, с 2016 по 2019 годы, включала в налоговые декларации компании заведомо ложные сведения, за счет чего уклонилась от уплаты в бюджет РФ налогов на сумму свыше 28 млн рублей, - установило следствие, сообщает "Это Кавказ" со ссылкой на сайт республиканской прокуратуры.

"В ходе предварительного следствия в целях возмещения причиненного ущерба бюджетной системе РФ наложен арест на недвижимое имущество ООО "Марс Алко" стоимостью 14,5млн рублей", - уточнили в прокуратуре.

Обвинительное заключение по делу утверждено, материалы направлены в суд. Обвиняемая полностью признала свою вину - ей грозит до двух лет лишения свободы.