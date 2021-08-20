Цены на газ в Европе стабилизировались на заявлении Путина

Цена на российский газ на фьючерсном рынке Европы стабилизировались на заявлении президента РФ Владимира Путина о том, что осталось достроить всего 15 км газопровода "Северный поток-2", но пока продолжает удерживаться выше отметки в $500 за тысячу кубометров, - свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации лондонской биржи ICE, после заявления президента РФ цена сентябрьского фьючерса по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, опустилась примерно с $515 за тысячу кубометров до $502, рост индекса замедлился с 5,6% до чуть более 3%, - предает РИА Новости.

Напомним, Владимир Путин по итогам российско-германских переговоров ранее сегодня заявил, что до завершения строительства "Северного потока-2" осталось 15 км.