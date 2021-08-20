Почти в 1,5 раза сократилась младенческая смертность в России

Младенческая смертность в РФ за последние семь лет упала на 43,6%, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова в ходе рабочей поездки в Архангельскую область.

"Если говорит о стране в целом, то за период с 2013 по 2020 год показатель младенческой смертности снизился на 43,6%", - приводит ее слова РИА Новости.

Чиновница обратила внимание, что на положительную тенденцию не повлияла даже пандемия коронавируса, и заявила о существовании потенциала для дальнейшего снижения.