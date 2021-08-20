Узбекистан вернул в Афганистан 150 беженцев-нелегалов

Ташкент вернул в Афганистан 150 граждан этой страны, нелегально пробравшихся в Узбекистан. Такое сообщение опубликовано на сайте МИД РУз.

В нем говорится о "большой работе", проведенной с представителями запрещенного в России движения "Талибан" по обеспечению гарантий безопасности для граждан Афганистана, ранее нелегальным путем оказавшихся в Узбекистане.

"В результате достигнутых с представителями руководства талибов договоренностей по недопущению каких-либо мер насилия, преследования, гонений в отношении данной категории лиц, 150 афганских граждан по собственному волеизъявлению были возвращены на свою Родину", - пояснили в министерстве.

В МИД добавили, что от вернувшихся в Афганистан граждан уже поступила информация, что после необходимых формальных процедур их всех отпустили домой, и сейчас они уже находятся в полной безопасности в кругу семьи.