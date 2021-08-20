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Суперконтейнеровоз Ever Given впервые прошел Суэцкий канал после ареста

Суперконтейнеровоз Ever Given впервые прошел Суэцкий канал после ареста

Гигантский контейнеровоз Ever Given сегодня благополучно прошел Суэцкий канал впервые после того, как покинул его в июле после многомесячного ареста, - сообщил источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC).

"Двигающаяся с севера колонна судов, в составе которой был Ever Given, прошла Суэцкий канал без происшествий. Движение по каналу обычное", - сообщил источник, передает РИА Новости.

Контейнеровоз Ever Given, в марте перекрывший почти на неделю Суэцкий канал, 7 июля покинул место вынужденной трехмесячной стоянки в районе Большого Горького озера в русле Суэцкого канала после снятия с него ареста. Судно направилось в Роттердам, где должно было разгрузить контейнеры, а после Роттердама контейнеровоз 8 августа разгрузился в британском порту Филикстоу.

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Вестник Кавказа

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