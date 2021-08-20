Суперконтейнеровоз Ever Given впервые прошел Суэцкий канал после ареста

Гигантский контейнеровоз Ever Given сегодня благополучно прошел Суэцкий канал впервые после того, как покинул его в июле после многомесячного ареста, - сообщил источник в компании-операторе канала Gulf Agency Company (GAC).

"Двигающаяся с севера колонна судов, в составе которой был Ever Given, прошла Суэцкий канал без происшествий. Движение по каналу обычное", - сообщил источник, передает РИА Новости.

Контейнеровоз Ever Given, в марте перекрывший почти на неделю Суэцкий канал, 7 июля покинул место вынужденной трехмесячной стоянки в районе Большого Горького озера в русле Суэцкого канала после снятия с него ареста. Судно направилось в Роттердам, где должно было разгрузить контейнеры, а после Роттердама контейнеровоз 8 августа разгрузился в британском порту Филикстоу.