Путин и Меркель расставили акценты в отношениях России и Германии

Переговоры прошли с канцлером Германии Ангелой Меркель в конструктивной деловой обстановке, обсуждались перспективы развития отношений, - заявил по итогам встречи президент РФ Владимир Путин.

"Наши сегодняшние переговоры с госпожой федеральным канцлером по традиции прошли в конструктивной, деловой обстановке. Мы подробно, в том числе с участием делегаций, обсудили состояние и перспективы развития российско-германских отношений, обменялись мнениями по самому широкому кругу вопросов", - заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров.

Одной из приоритетных тем переговоров глав двух государств стала тема Афганистана.

"В силу стремительного развития событий в Афганистане мы уделили этой теме одно из приоритетных значений", - рассказал Путин.

"Запрещенное в России террористическое движение "Талибан" контролирует сегодня практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, именно из этих реалий нужно исходить, не допуская, безусловно, развала афганского государства", - отметил российский лидер.

Также Путин призвал защитить соседние с Афганистаном страны от террористов: "На наш взгляд, особенно важно сейчас не допустить проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев", - сказал президент.

"Мы Афганистан знаем, знаем хорошо, убедились в том, как эта страна устроена и как контрпродуктивно пытаться навязывать ей непривычные формы государственного правления и общественной жизни", - сказал Путин, добавив: "Любые подобные социально-политические эксперименты еще ни разу не увенчались успехом и приводят лишь к разрушению государств, деградации их политической и социальной систем".

Российский лидер дал и оценку действий в Афганистане США и НАТО, отметив, что успешными их назвать нельзя, но не в интересах РФ "топтаться" на этом и говорить как о провале: "Мы были заинтересованы, чтобы ситуация в стране была стабильной. Она сегодня такая, какой она является", - сказал Путин.

Побеседовали лидеры двух стран и о Сирии, где по-прежнему сохраняется террористическая угроза, хотя на большей части территории страны действует режим прекращения огня.

"Рассказали немецким партнерам и о нашем видении положения дел в Сирии. На большей части территории поддерживается режим прекращения огня и идет восстановление разрушенного хозяйства и инфраструктуры, однако по-прежнему сохраняется террористическая угроза", - рассказал Путин.

"Придаем большое значение одобренной в июле резолюции 2585 Совета Безопасности ООН по комплексному гуманитарному содействию Сирии. Это во многом стало результатом договоренностей, достигнутых в ходе июньского российско-американского саммита в Женеве", - отметил президент РФ.

Поговорили стороны и о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе. Владимир Путин выразил надежду на то, что после формирования нового правительства Ирана будут предприняты все усилия по его выполнению.

"При обсуждении ситуации вокруг иранской ядерной программы мы с госпожой канцлером выразили надежду на то, что после формирования нового правительства в Иране будут продолжены энергичные усилия по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий", - сказал Путин в ходе пресс-конференции.

Среди других международных тем подробно затрагивались вопросы, связанные с урегулированием на юго-востоке Украины, - поведал Путин, отметив, что канцлер Германии многое сделала для того, чтобы помочь в разрешении внутриукраинского кризиса.

"Сегодня с российской и немецкой стороны была высказана серьезная обеспокоенность ростом напряженности на линии соприкосновения. Мы обсуждали эту тему, и надеюсь, обсуждение это будет продолжено в самое ближайшее время", - сказал Путин.

"Мы все вместе искали возможности вернуть мир на Донбасс. Добиться этого пока, к сожалению, не удается", - добавил он.

"Нормандский формат - единственный политический формат, который у нас имеется в наличии для обсуждения спорных тем. В данный момент есть некий застой. К сожалению, гибнут вдоль линии разграничения украинские военнослужащие, и я очень выступала за то, чтобы возобновить, придать больше жизни этому формату" , - заявила на пресс-конференции Ангела Меркель.

Также российский президент проинформировал канцлера Германии о том, что Киев законодательно готовит свой фактический выход из минских соглашений.

"Внесен очередной проект закона правительством Украины, и если этот закон будет принят, это будет означать - прочтите, пожалуйста, это не секретный документ, он висит на сайте, наверняка - это будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса", - сказал Путин, акцентировав: "Там не только что-то противоречит минским соглашениям, там все противоречит минским соглашениям. Это будет означать фактический выход Украины из этих соглашений", - добавил президент России.

Другого инструмента для достижения мира в Донбассе, кроме нормандского формата, нет, к нему нужно относиться бережно и с уважением, - заявил Владимир Путин.

Канцлер Германии во время переговоров затронула тему Беларуси, и президент России отметил, что, по его мнению, ситуацию в этой стране могут решить только сами белорусы.

"Конечно, речь шла и о положении дел вокруг Беларуси. Госпожа канцлер затронула и эту тему. Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами, без внешнего вмешательства", - сказал Путин,

Также канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что обсудила с президентом России "Северный поток-2" и договоренности с США по поводу этого проекта.

"Мы говорили и об экономических отношениях двустороннего характера, они развиваются, и в этой связи, конечно, говорили о "Северном потоке-2". Я хотела бы подчеркнуть, что это не двусторонний российско-германский проект, но европейского характера, потому что в нем участвуют и другие предприятия из других стран", - рассказала Меркель, добавив, что в ходе встречи говорилось и о документе, заключенном между США и ФРГ, и о назначении спецпредставителем кабмина по транзиту газа на Украину Георга Графа Вальдерзее.

"Мы с президентом обсудили то, что Граф Вальдерзее будет очень опытным переговорщиком, касательно транзита газа на Украину и после 2024 года. И мы несем здесь определенную ответственность, несмотря на все экономические аспекты, которые нужно учитывать", - подчеркнула канцлер ФРГ.

Можно говорить о том, что газопровод почти построен, - сказал Владимир Путин.

"15 километров осталось по морю. Все, можно считать, что это близится к завершению", - отметил российский лидер.

Говоря о панике украинских властей на фоне предстоящего запуска "Северного потока-2" Владимир Путин заверил Ангелу Меркель в том, что Россия исполнит все свои обязательства по контракту с Украиной на транзит газа даже после ее ухода. После 2024 года Россия тоже готова осуществлять транзит газа через Украину в тех объемах и в те сроки, которые будут оговорены контрактами и потребностями ЕС.

"Конечно, наши взгляды не всегда совпадали, но диалог между нами был откровенный, содержательный, нацеленный на поиск компромиссов, на решение самых сложных вопросов", - заявил российский лидер по итогам переговоров с канцлером Германии.

Ангела Меркель в свою очередь заявила: "Мы на сегодняшний день очень рады, что между нами идет диалог и этот диалог конструктивный".

Владимир Путин также заверил Ангелу Меркель, что в России всегда будут рады ее приезду, когда она покинет свой пост.

"Как вы знаете, особый характер этому визиту госпожи Меркель придает то, что после предстоящих в сентябре парламентских выборов в Федеративной Республике она собирается покинуть пост федерального канцлера. Хочу сразу сказать: мы всегда будем рады приезду госпожи Меркель в Россию как желанного гостя", - подчеркнул Путин.