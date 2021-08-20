Краснокнижную птицу года убил браконьер в Казахстане

Браконьер убил внесенную в Красную книгу Казахстана птицу в Алматинской области, пишет Polisia.kz.

При проведении оперативно-профилактического мероприятия "Браконьер" правоохранители на территории региона задержали нарушителя закона.

"19 августа на берегу озера Балхаша Сарканского района была остановлена Нива, под управлением 61-летнего жителя села Алмалы. При проверке у гражданина в салоне авто обнаружены живая дрофа и туша пеликана", - пояснила замначальника УКП Департамента полиции Алматинской области Лариса Кан.

Против подозреваемого открыто уголовное производство по ч.1 ст.337 УК РК "Незаконная охота", ружье, из которого была убита птица, как орудие преступления приобщено к его материалам.

Напомним, 2021 год в Казахстане объявлен годом пеликана.