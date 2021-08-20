В чеченском Шарое отреставрировали средневековый архитектурный комплекс

В высокогорном чеченском селе Шарой после реставрации снова заработал историко-архитектурный комплекс.

Реставрационные работы в нем проводились на 26 жилых и семи боевых башнях. Каждую постройку комплекса обустроили согласно быту и традициям предков.

"Мы хотим остаться чеченцами и показать всему миру, что никогда не были бандитами и террористами. Мы всегда боролись за свои права, и у нас никогда не было межнациональных и межконфессиональных конфликтов ни с какими народами. К нам приходили всегда с войной, мы защищали свои земли, религию и достоинство. И сегодня выпала такая доля, что наш народ может быть самим собой, изучать религию, молиться и восстанавливать свою историю", - заявил на открытии глава Чечни Рамзан Кадыров, цитирует его "Это Кавказ".

Работы по восстановлению первых объектов культурного наследия района начались в 2016 году, им предшествовала большая подготовительная работа: специалисты изучали развалины, архивы и собирали информацию от старейшин, чтобы максимально точно воссоздать первоначальный вид сооружений.

Все объекты восстановлены за счет средств регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова.