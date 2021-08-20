Вербовщик в экстремистскую организацию обезврежен в Сочи

В Сочи задержан молодой человек, подозреваемый в вовлечении местного жителя в запрещенную экстремистскую организацию. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Кубани.

"Следственным отделом по Центральному району Сочи краевого управления СКР возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего молодого человека, который подозревается в вербовке лица в деятельность экстремистской организации (ч.1.1 ст.282.2 УК РФ)", - пояснили в ведомстве.

Как установило следствие, подозреваемый, пропагандируя запрещенное объединение, вел проповедническую деятельность и читал лекции, показывая экстремистские тексты и брошюры. Кроме того, он вербовал местного жителя войти в число участников экстремистской организации.

Для подозреваемого избрана мера пресечения в форме заключения под стражу.