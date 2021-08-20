Крым принимает Koktebel Jazz Party

В Крыму сегодня стартует джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party – его в 19:00 откроет старейший джазовый российский ансамбль "Уральский диксиленд Игоря Бурко", который выступит здесь впервые.

"В Коктебеде много традиций, он дышит искусством Серебряного века. При этом тут кипит жизнь. Для меня, например, такая атмосфера очень уютная. Я люблю оказываться в городах, которые похожи на муравейник, потому что ты сразу понимаешь дыхание жизни и настроение мотивированных людей, которые приехали слушать музыку. Это всегда очень вдохновляет", - отметила директор ансамбля, ведущая Наталья Риккер, рассказывая об энергетике Коктебеля, передает РИА Новости.

Также сегодня на фестивальной сцене состоится музыкальный поединок в исполнении пианистов Даниила Крамера и Валерия Гроховского.

"Нам не столь важно, кто победит. На мой взгляд, в музыке не нужно стремиться к победе, нужно стремиться к процессу… Для меня удовольствие от процесса намного больше победы. Когда я был молодой, я побеждал на конкурсах, и сейчас, оценивая это, я понимаю, что был молодой и тщеславный… Но процесс дуэльного разговора с партнером, который играет и мыслит не как ты, чувствует не как ты… И каждый раз, когда мы играем с Валерой, мы что-то находим", - рассказал Крамер.

Международный фестиваль Koktebel Jazz Party пройдет в артистическом поселке Коктебель с 20 по 22 августа, и пройдет он в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции фестиваля можно будет увидеть на его сайте (koktebel-jazz.ru) и в социальных сетях. Число зрителей во время концертов будет ограничено.