Более 1,3 тыс незаконных вывесок сняли с деревьев в Узбекистане

Агентство по защите прав потребителей Узбекистана в текущем году демонтировало свыше 1,3 тыс рекламных вывесок, незаконно размещенных на деревьях. Такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

В ведомстве пояснили, что владельцы таких "билбордов" нарушают сразу несколько законов.

Так, по закону "О рекламе" запрещается размещать вывески на объектах материального культурного наследия, на дорожных знаках и светофорах, на их опорах и т.п., а также уничтожая при этом зеленые насаждения и элементы благоустройства.

Постановление Кабмина от 20 февраля прошлого года "О регулировании рынка наружной рекламы" напрямую запрещает размещение объектов внешней рекламы на деревьях.

Поэтому Агентство направило Ташкентскому городскому управлению Госкомитета Узбекистана по экологии и охране окружающей среды письмо, в котором потребовало устранить незаконные объявления, наносящие вред окружающей среде.