Столкновение двух "Лад" под Кизляром закончилось гибелью их водителей

Сегодня днем в Ногайском районе Дагестана произошло столкновение двух легковушек, есть погибшие и пострадавшие, - сообщили в пресс-службе МВД региона.

"На автодороге Кизляр - Терекли-Мектеб столкнулись "Лада Веста" и "Лада Приора". Оба водителя, 57 и 59 лет, погибли. Еще четыре пассажира обоих автомобилей доставлены в больницу с различными телесными повреждениями", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Один из водителей скончался уже в больнице, куда был доставлен в крайне тяжелом состоянии. Сейчас правоохранители устанавливают причину происшествия, - добавили в ведомстве.