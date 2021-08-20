Казахстанские олимпийцы пожертвуют призовые на благотворительность

Обладатели бронзовых медалей Олимпиады в Токио по тяжелой атлетике Игорь Сон и Зульфия Чиншанло отдадут свои призовые на благотворительность, сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики.

Спортсмены отметили, что пожертвуют призовые деньги ($75 тыс за бронзу) на благие цели.

"Хочу всех поблагодарить за поддержку и поздравления, в частности нашу Федерацию, НОК, наше государство. Когда выходишь на соревновательный помост, то думаешь только о том, как преодолеть себя, выступить максимально хорошо. В тот момент не думаешь о наградах. И мне вдвойне приятно, что по возвращению нас так масштабно чествуют. Хороший пример нам показали наши братья по олимпийской сборной, передав свои призовые на благотворительность", - приводит слова Чиншанло Sputnik Казахстан.

Сон отметил, что Олимпийские игры стали для него дебютом.

"Я намерен тренироваться дальше, чтобы в 2024 году в Париже завоевать золото для Казахстана. Сам я с небольшого города Уштобе, хочу, чтобы мой путь повторили, как можно больше мальчишек и девчонок из регионов. Поэтому с помощью нашей федерации свое вознаграждение направлю на поддержку нуждающихся в своем регионе", - подчеркнул спортсмен.

Стоит добавить, что ранее подобный поступок совершили борец вольного стиля Нурислам Санаев, боксеры Сакен Бибосынов и Камшыбек Кункабаев.