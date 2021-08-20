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В сентябре Turkish Airlines совершит полеты в 254 направления

В сентябре Turkish Airlines совершит полеты в 254 направления

Авиакомпания Turkish Airlines анонсировала расширение маршрутной сети в сентябре.

"Вы можете внести неограниченные изменения в свои билеты с 21 марта 2020 года по 31 декабря 2021 года (включительно). Для подробной информации изучите страницу путешествий компании", - говорится в заявления на официальном сайте перевозчика.

Компания планирует совершить полеты по 254 направлениям, в расписании полетов на сайте указано максимальное количество рейсов, которые Turkish Airlines выполнит до 30 сентября.

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Вестник Кавказа

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