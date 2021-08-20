От Ейска до Сочи: Кубань готовится отражать очередной натиск стихии

Прохождение грозового фронта прогнозируют практически по территории всех районов Краснодарского края до конца суток в пятницу и в ночь на субботу, за несколько часов в отдельных муниципалитетах может выпасть до 35 мм осадков, предупредил первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

По его словам, экстренные службы региона приведены в режим готовности. "Осадки прогнозируются практически на всей территории региона: от Ейска до Сочи… самые сильные и продолжительные осадки по прогнозу ожидаются в Туапсинском районе и Сочи, а также предгорных Лабинском, Мостовском, Отрадненском и других районах", - сказал он.

Алексеенко также обратился с просьбой к жителям региона соблюдать осторожность при прохождении грозовых фронтов, особенно следить за детьми.