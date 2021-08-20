Сближение с талибами: Турция вошла в Афганистан

В последние дни в СМИ широко обсуждается вопрос о роли Турции в Афганистане. Еще в июле захватившее власть в стране радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) отвергало идею об охране турками аэропорта в Кабуле. Между боевиками и турецким руководством завязалась словесная перебранка. Теперь же, когда талибы контролируют всю власть в стране, риторика смягчилась. 18 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов к сотрудничеству с талибами.

"Мы готовы ко всем видам сотрудничества, чтобы сохранить мир для афганского народа, [обеспечить] благополучие турецких граждан, живущих в этой стране, а также защитить интересы нашего государства", - сказал он.

Еще раньше, 17 августа, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара "положительно воспринимает сообщения талибов" и продолжает поддерживать диалог со всеми сторонами, включая боевиков.

Спустя два дня после слов Эрдогана комплименты в адрес Турции начали раздавать сами талибы. Так, представитель движения Сухейль Шахин назвал Анкару самым главным партнером. "Исламский Эмират Афганистан нуждается в дружбе, поддержке и сотрудничестве с Турцией больше, чем какой-либо другой страной. У Афганистана есть богатые природные ресурсы. Но у нас нет возможности их добывать. Вся наша инфраструктура разрушена из-за оккупации и воровства правителей", - поведал он в беседе с китайскими СМИ.

Шахин добавил, что движение готово работать с Турцией в сфере здравоохранения, образования, экономики, строительства и энергетики.

Для экспертов активность Турции в Афганистане не вызывает удивление, ведь известно, что аэропорт Кабула сейчас охраняют свыше 500 турецких военнослужащих. В свое время Турция тренировала десятки тысяч афганских военных, а в Афганистане проживают тюркоязычные этносы, составляющие более 10% населения страны. Турция может оказывать влияние на Кабул через свои связи с узбеками и туркменами.

Стреляя по интервентам, талибы никогда не целились в турок. В свою очередь, Турция сотрудничала все эти годы как с талибами, так и противостоящим ему генералом Абдулрашидом Дустумом. "Турция имеет исторические связи с Афганистаном, и ее уважают все политические течения в стране. Помня об этом, Турция хочет помочь афганцам построить инклюзивное правительство. С точки зрения Турции предложение турецкой помощи также отвечает ее собственным интересам. Если Афганистан погрузится в хаос и потерпит крах в экономическом плане, сотни тысяч людей переедут в Турцию и Европу", - сказал в беседе с "Вестником Кавказа" эксперт турецкого аналитического центра SETA Омер Озкизилджик.

В Турции в настоящее время проживают более полумиллиона афганских беженцев. Чтобы предотвратить новый наплыв, Анкара строит стену на границе с Ираном.

Главред "МК Турция" и автор канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев отмечает, что до захвата власти талибами Турция могла претендовать на более широкое присутствие в Афганистане. "Однако теперь Кабул взят "Талибаном", который ранее говорил, что не хочет видеть иностранные силы в Афганистане, в том числе Турцию. Поэтому сейчас Анкара может рассчитывать лишь на присутствие аэропорту имени Хамида Карзая", - пояснил он.

По словам Ниязбаева, Турция все еще обсуждает с талибами тему военного присутствия, и для этого у Анкары есть все возможности.

"Турецкая сторона обсуждает эту тему с "Талибаном" И готова обсуждать на высшем уровне. Анкара это сделает для имиджа, это придаст ей веса в глазах своих граждан и международного сообщества, а также дополнительные дивиденды в межгосударственных отношениях. Работа выстроена. У турецких военнослужащих есть шестилетний опыт. Никаких дополнительных сил в Афганистан завозить не нужно".

Чем кончится попытка Турции повлиять на Талибанский Афганистан, узнаем совсем скоро. А пока мы можем констатировать, что готовность к сотрудничеству есть с обеих сторон.