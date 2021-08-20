В Грузии назвали условие возобновления учебы в школах

Школьные занятия в грузинских школах возобновятся в случае вакцинации 80% преподавателей и административного персонала, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Он отметил, что если сегодняшняя ситуация по коронавирусу сохранится в стране, то Центр не выдаст рекомендацию на возобновление очных занятий.

"Безопасными мы называем школы в том случае, если там 80% учителей и не только учителей, а административного персонала, всех, кто имеет контакт с детьми, будут вакцинированы. Так что там, где 80% вакцинированы, возможно, учеба возобновится", - приводит слова Гамкрелидзе Sputnik Грузия.

Учебный процесс в Грузии должен возобновиться 15 сентября. В настоящее время в стране, по данным Минобрнауки этой страны, 40% школьных педагогов уже вакцинировались от COVID-19.

