В Москве стартовал ЧМ по пляжному футболу

Команда Сенегала победила сборную Уругвая со счетом 6:1 в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу на Фестивальной площади СК "Лужники" в Москве.

Команды Уругвая и Сенегала играют в группе D вместе со сборными Португалии и Омана, матч между ними пройдет сегодня в 19:00 мск.

Уругвайцам предстоит встреча с командой Омана, а португальцы сыграют со сборной Сенегала 22 августа.

Напомним, что Чемпионат мира по пляжному футболу проводится раз в два года. Россия принимает мировое первенство впервые.