Вакцинация в Казахстане может стать платной для тех, кто купил поддельный паспорт вакцинации

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой в пятницу ответил на вопрос, будут ли за прививку от коронавируса платить те граждане, которые за деньги получили фиктивный документ о вакцинации.

"Вот эти подходы мы определяем сейчас. Как это в каком формате будет сделано и как только все юридические вопросы определим, мы доведем до населения", - заявил он на брифинге.

Цой подчеркнул, что для таких случаев Минздрав обязательно выработает рекомендации.

"Сейчас из тех фактов, которые выявлены, ведутся уголовные дела. Это не такое большое количество, незначительное, поэтому мы сейчас проверяем с юридической точки зрения, какие мы можем сделать требования к повторной вакцинации", - пояснил министр.