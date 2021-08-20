"Талибан" примет новую Конституцию

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) изменит Конституцию Афганистана. Об этом заявил официальный представитель катарского политического офиса движения Мохаммад Сохаил Шахин.

По его словам, это произойдет до проведения всеобщих выборов в стране. "До того, как мы проведем выборы, надо еще многое сделать. В том числе принять новую конституцию", - цитирует его ТАСС со ссылкой на телеканал Afghanistan International

Шахин также подчеркнул, что действующая Конституция не соответствует текущим условиям.

Напомним, 15 августа радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) окончательно установило контроль над Афганистаном, захватив практически без боя столицу Кабул. В связи со сложившейся ситуацией президент Ашраф Гани сложил с себя полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. В настоящее время страны Запада эвакуируют своих граждан, в том числе дипломатов.