Над Ставрополем пролетит самолет с флагом России

В День государственного флага, который отметят 22 августа, в Ставрополе пройдут праздничные мероприятия, в рамках которых с 17:30 над краевой столицей пролетит самолет с триколором.

Его маршрут пролегает через улицы Пригородная, Октябрьская, Комсомольский пруд, площадь Ленина, парк Победы, площадь Святого князя Владимира, улицы Доваторцев, Серова, Старомарьевское шоссе, пишет "Ставропольская правда".

В 15 часов дня с улицы Доваторцев стартует мотошоу клуба "Ночные Волки". На площади Ленина их встретит автоколонна из машин белого, синего и красного цветов, которые сформируют российский триколор.

Также на восьми площадках для жителей и гостей Ставрополя пройдут музыкальные концерты.