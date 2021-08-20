Две россиянки погибли в одной деревне в Гоа

В индийском штате Гоа погибли две гражданки РФ, генеральное консульство России в Мумбаи предпринимает необходимые меры для получения официальной информации от местных правоохранительных органов.

"Генеральное консульство России в Мумбаи получило информацию об этих двух трагических случаях от российской волонтерской организации "Гоа Хелп", действующей в этом индийском штате. На нас также вышла мать одной из погибших. В настоящее время генконсульство предпринимает все необходимые меры для получения официальной информации от гоанских правоохранительных органов. В этих целях также задействовали нашего почетного консула в Гоа", - сообщил атташе Олег Калеущенко.

Обе женщины погибли в деревне Сиолим. По предварительным данным, 24-летняя россиянка совершила самоубийство, причина смерти 34-летней женщины еще не установлена, туристку нашли мертвой в ее гостиной.