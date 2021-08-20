Локдауны выходного дня в Казахстане могут отменить уже через неделю

Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил в пятницу, как скоро в республике будет ослаблен карантин выходного дня.

"Мы планируем, если у нас ситуация будет выравниваться, то со следующей недели, с субботы, сделать послабления. При снижении заболеваемости в городах, локдаун выходного дня могут отменить", - рассказал он.

Глава Минздрава отметил, что в Алматы сейчас "ситуация с коронавирусом катастрофическая", в целом по стране болеет очень много людей, "поэтому ограничительные меры, принятые сегодня, соответствуют действующей ситуации".

Локдаун выходного дня действует в регионах "красной" зоны - то есть, во всех регионах, кроме Туркестанской области.