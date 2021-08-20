Крупнейший вуз Кабардино-Балкарии признали в Египте

Кабардино-Балкарский государственный университет имени Бербекова вошел в список 44 российских вузов, дипломы которых с 1 сентября текущего года будут признаваться в Египте, сообщает пресс-служба образовательного учреждения.

Перечень российских университетов, ранжированных по четырем категориям, в том числе медицина, инженерно-техническое образование, информационные системы и технологии, искусство, опубликован на сайте высшего совета университетов Египта.

"КБГУ вошел в десятку признанных вузов по направлению "Стоматология" и в число 15 вузов направления "Общая медицина", - говорится в сообщении.