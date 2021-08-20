В Минздраве сообщили, что дети стали чаще заражаться COVID-19

Дети стали чаще заболевать коронавирусом, предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Очень важно сегодня помнить о том, что новый вариант коронавируса стал более агрессивным, быстрее распространяется… Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя", - заявил он в пятницу, пишет РИА Новости.

По словам Мурашко, для защиты детей от коронавируса вакцинацию должны пройти взрослые члены семьи.