Путин и Меркель встретились в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Стоит отметить, что перед началом переговоров российский лидер подарил Меркель букет цветов в бело-розовых тонах.

В ходе встречи Путин заявил, что у глав государств есть множество вопросов, которые необходимо обсудить в личном формате.

"Я уверен, это будет не только прощальный визит, связанный с вашим решением не избираться дальше в качестве федерального канцлера, но и визит, наполненный таким серьезным, деловым стержнем", - отметил он.

Путин на встрече отметил, что Германия является одним из основных партнеров России, а также рассказал об увеличении товарооборота между странами.

"ФРГ для нас и второй торгово-экономический партнер после Китая. Несмотря на то, что в 2020 году у нас был спад достаточно серьезный, сейчас почти двухкратное увеличение товарооборота за первые полгода", - подчеркнул президент.

В свою очередь, Меркель сказала, что ее прощальный визит пройдет в рабочей атмосфере. По ее словам, несмотря на разногласия во мнениях, необходимо поддерживать двусторонние контакты.

"Как я уже сказала, нам есть о чем поговорить, двусторонние отношения, много вопросов международной повестки дня: прошедшая конференция по Ливии, конечно же, Афганистан", - заявила она.

Также канцлер Германии добавила, что планирует обсудить с президентом России торговые отношения, вопросы гражданского общества и коммерческие организации. "У нас есть чем заполнить наше время", - заключила Меркель.