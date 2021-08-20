Путин и Токаев проведут переговоры в Москве

Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 21 августа в Москве проведут переговоры, в ходе которых планируется обсудить двусторонние отношения, а также ситуацию в Афганистане.

"Планируется обсудить ключевые вопросы развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также рассмотреть ряд актуальных проблем региональной повестки дня, в частности, с учетом ситуации в Афганистане", - сообщает пресс-служба Кремля

По данным пресс-службы президента Казахстана, лидеры обменяются мнениями по проблемам региональной безопасности и интеграционным процессам на Евразийском пространстве, а также рассмотрят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства между Казахстаном и Россией.