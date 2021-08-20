Для иностранцев открыты почти 70% гостиниц Египта

В Египта сертификаты санитарной безопасности получили почти 70% отелей, они имеют право принимать как иностранных, так и внутренних туристов.

"Мы также разработали специальный знак здоровья, который присваивается гостиницам. Только те объекты размещения, которые получили этот отличительный знак, могут принимать туристов. Сейчас в Египте 800 из 1200 гостиниц имеют право принимать туристов. Они соответствуют всем параметрам", - рассказал посол АРЕ в РФ Ихаб Талаат Наср на пресс-конференции в пятницу.

При этом количество постояльцев, которое могут принимать гостиницы, ограничено. "Мы начали с 50% загрузки и сейчас немножко повысили эту цифру", - сообщил посол.

Он добавил, что в Египте 100% сотрудников гостиниц и сферы обслуживания прошли полный курс вакцинации два месяца тому назад. Население страны вакцинировано на 50-60%.