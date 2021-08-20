Непогода не оставит Ставрополье до понедельника

Синоптики сообщают, что в Ставропольском крае еще три дня будет длиться непогода. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра, днем и до конца суток 21 августа, далее 22 и 23 августа местами по краю ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 м/с", - информирует пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Дожди идут в Ставропольском крае с прошлой недели, они приводят к подтоплениям и ухудшению ситуации на дорогах. Также ливни с градом могут привести к повреждениям сельскохозяйственных культур и строений.