Лукашенко оценил ситуацию на Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что общественно-политическая ситуация в стране во многом стабилизировалась, однако по-прежнему остается непростой.

Об этом он заявил в ходе вручения государственных наград представителям силовых структур в пятницу.

"Сегодня общественно-политическая ситуация во многом стабилизировалась, но остается непростой. И расслабляться не приходится", - сказал он, передает БелТА.

"Если вы заметили, я очень часто повторяю фразу: если уже после операций, которые вы провели в последнее время, кто-то там - очумевшие, обезумевшие, заблудшие - не поняли и ведут себя по-прежнему, это, ребята, враги", - указал глава Беларуси.