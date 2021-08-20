Премьер Израиля получил "бустерную" прививку против коронавируса

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в больнице "Меир" в Кфар-Сабе получил третью, "бустерную", прививку против коронавирусной инфекции, став одним из первых граждан в категории 40+, кто воспользовался правом на третью дозу вакцины.

Беннет выразил надежду на то, что "бустерные" прививки позволят избежать "четвертого локдауна".

Ранее сообщалось, что в стране началась "бустерная" вакцинация всех граждан не младше 40 лет, которые получили вторую прививку против коронавируса более пяти месяцев назад. Также третью прививку должны получать, независимо от возраста, работники сферы медицинского обслуживания, просвещения, беременные женщины и сотрудники компаний по уходу за пожилыми людьми.