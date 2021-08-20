Талибы заинтересованы в партнерстве с Турцией и Китаем

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) считает Турцию и КНР основными партнерами в восстановлении Афганистана. Об этом заявил представитель талибов Сухейль Шахин, передает EADaily.

"Афганистан нуждается в дружбе, поддержке и сотрудничестве с Турцией больше, чем какой-либо другой страной. У Афганистана есть богатые природные ресурсы. Но у нас нет возможности их добывать. Вся наша инфраструктура разрушена из-за оккупации и воровства правителей", — приводит портал слова Шахина.

Он отметил, что талибы хотят сотрудничать с Турцией в сферах здравоохранения, образования, экономики, строительства и энергетики. Представитель движения также подчеркнул, что ключевую роль в восстановлении Афганистана сможет сыграть и Китай.

"Китай — великая страна с большой экономикой и большим потенциалом. Я думаю, что Китай может сыграть большую роль в восстановлении Афганистана", - добавил Шахин.

Напомним, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Анкара готов готова вступить в переговоры с талибами.