Врачи назвали безобидные привычки, ухудшающие качество жизни

Повседневные привычки могут серьезно вредить здоровью и сокращать продолжительность жизни, предупреждают врачи.

Привычка искать в интернете ответы на все вопросы негативно влияет на мыслительный процесс и ухудшает способность анализировать, сообщает американский врач Кэти Белфи. Гаджеты сводят на нет естественное любопытство и препятствуют самостоятельному мыслительному процессу. Человек может даже потерять способность самостоятельно принимать быстрые решения, пишет Eat This, Not That!.

Привычка не завтракать, но плотно ужинать, ведет к тому, что организм нагружен ночью, когда, напротив, должен отдыхать, поясняет врач-диетолог Кейт-Томас Айуба. Переедание на ночь приводит к плохому качеству сна, организм не восстанавливается. Отказ от завтрака медики связывают с ожирением и скачками уровня сахара в крови.

Плохой привычкой является недостаток фруктов и овощей в рационе. "Не включать их в свой рацион (от 2,5 до 5 порций в день) означает повысить риск сердечных заболеваний, инсульта, рака толстой кишки и многого другого", – предупредила Айуба, сообщает "МК".

Телевизор негативно сказывается на эмоциональном состоянии человека. Люди часами сидят перед экраном, чтобы прогнать скуку, поток плохих новостей вызывает негативные чувства, но привычка не дает выключить телевизор. Так могут развиться беспокойство, усилиться депрессия.

Очень популярная и вредная привычка - засыпание с телефоном. Известно, что экраны смартфонов излучают синий свет, который негативно воздействует на выработку мелатонина и нарушает циркадный ритм организма. У любителей брать смартфон в кровать часто появляются бессонница и другие трудности со сном. Все синие экраны лучше выключать за 30 минут до сна.