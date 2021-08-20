Меркель начала визит в Россию

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Она приняла участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, рассмотрят ряд актуальных международных и региональных вопросов.

"Вероятно, визит Меркель в Москву станет ее последней поездкой в Россию в статусе канцлера ФРГ, так как на предстоящих в сентябре парламентских выборах она не будет выдвигать свою кандидатуру на этот пост", - отмечает РИА Новости.

Согласно версии германской стороны, на переговорах в Москве, кромн двусторонних отношений, будут обсуждаться борьба с пандемией коронавируса, конфликт на востоке Украины, ситуация вокруг Беларуси и обстановка в Афганистане.

Помимо этого официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт упомянул также тему "Северного потока - 2" и роль Украины как страны-транзитера российского газа.