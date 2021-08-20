Что смена власти в Афганистане означает для Южного Кавказа

Во второй раз в новейшей истории Афганистан оказался под властью движения "Талибан" (запрещенного в РФ), которое 15 августа объявило о полном контроле над страной. Весеннее наступление талибов окончилось спешной эвакуацией военного контингента сил НАТО. США покинули Афганистан, предоставив талибам повторить успех многолетней давности и без боя овладеть Кабулом.

Лидеры движения поспешили успокоить население страны, пообещав не проводить карательные акции в отношении сторонников администрации уже бывшего президента республики Ашрафа Гани. Тем не менее многие граждане Афганистана уже поспешили покинуть страну.

Страны Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы, затаив дыхание, наблюдая за входом талибов в Кабул. Афганистан расположен практически в самом центре Южной Азии и является важным транзитным маршрутом. Это один из ключевых политико-экономических факторов, без учета которого невозможно игнорировать внутриполитическую ситуацию в стране, где последние 20 лет шла война.

Южный Кавказ территориально удален от центров Южной Азии, но страны региона опасаются террористической угрозы. В Афганистане к власти пришли радикалы, имеющие богатый опыт террористической деятельности. "Талибан" задолго до образования аналогичных запрещенных организаций имел ячейки по всей Средней и Южной Азии, в Катаре, Пакистане и Иране. Теперь утраченные связи могут быть возобновлены.

Угроза безопасности Южного Кавказа может исходить с территории Ирана, который граничит с Афганистаном. Тегеран не выступает за проведение военной операции против радикалов, надеясь договориться с вождями запрещенного движения. Поэтому для Грузии, Армении и Азербайджана совершенно по-иному встает вопрос сотрудничества в области обеспечения безопасности границ Южного Кавказа, ведь "Талибан" по-прежнему активно занимается вербовкой.

Террористическое движение давно приспособилось к условиям современной геополитики, талибы оказались крайне живучими, а потому стали хитрее и более непредсказуемыми. Они усвоили уроки двадцатилетней войны и, скорее всего, попытаются легализоваться в глазах мирового сообщества. Скорее всего, проводить повсеместный террор они не станут, поскольку легитимизация движения может поспособствовать его сохранению. Провоцировать мировые центры политики на очередную антитеррористическую операцию – не в интересах талибов. Они не хотят возвращаться в ущелья и вести партизанский образ жизни. Однако от своей идеологии никто из вождей "Талибана" не отказался.

Принимая во внимание непредсказуемость нынешнего режима в Афганистане, сложно представить, какая выгода могла бы исходить от победы "Талибана". Тем не менее в некоторых странах Южного Кавказа усматривают косвенную выгоду от прихода к власти талибов. К примеру, некоторые военные эксперты в Армении неоднозначно рассматривают внутриполитическую ситуацию в Афганистане, полагая, что захват государства радикалами, может ослабить региональные позиции Турции, что косвенным образом может повлиять на ситуацию в Азербайджане и затормозить процессы по делимитации армяно-азербайджанской границы. Отношения между Анкарой и Кабулом со сменой власти в Афганистане натянуты, поскольку "Талибан" крайне скептически относиться ко всем партнерам США по линии НАТО. Поэтому в Ереване рассчитывают на то, что Турция будет втянута в продолжительный конфликт с "Талибаном", и не сможет уделять больше внимания политическим процессам на южнокавказском направлении.

Тем не менее особое опасение вызывает нерегулируемый поток беженцев, который может достичь границ южнокавказского региона. Страны ЕС уже пообещали оказать содействие тем государствам, которые согласятся принять спешно покидающих Афганистан граждан. Но в период пандемии едва ли найдутся страны, готовые охотно принять значительный человеческий поток, не подвергнув национальную систему здравоохранения колоссальной нагрузке. Скорее всего, беженцы будут покидать Афганистан хаотично, достигая в том числе, Южного Кавказа через территорию Ирана, поскольку в самой ИРИ высока вероятности депортации.