В России могут запретить 28 видов товаров из пластика

Минприроды РФ составило список из 28 видов товаров из пластика, которые следовало бы запретить в России. Предложение о запрете данных товаров поступило Минпромторгу.

"Есть некоторая номенклатура, которая трудноизвлекаема, либо не перерабатываемая вообще, либо очень сложно ее переработать (...). Мы составили порядка 28 номенклатур, которые, по нашему мнению, можно заменить на то, что можно переработать, и не создавать вещи, от которых сегодня проблемы. Мы отдали коллегам в Минпромторг, чтобы они обсудили это с нашей промышленностью. Ждем сегодня обратную реакцию, что мы будем делать по этому поводу", - рассказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в интервью телеканалу "Россия-24".

Под запрет могут попасть одноразовые пластиковые трубочки, тарелки и столовые приборы, цветные пластиковые бутылки.

"Минприроды предлагает вводить запрет постепенно, с завершением в 2024 году. Я думаю, что если каждый наш человек поймет, что цветная бутылка не перерабатывается совсем, то нет никакой проблемы, чтобы этот напиток был не в цветной бутылке, а в прозрачной", - добавил министр.

Не перерабатываемую упаковку в России планируется запретить к 2030 году.