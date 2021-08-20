Зарубежные студенты получат возможность вакцинироваться в России
Совершеннолетние иностранные студенты смогут привиться от COVID-19 в России, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Ранее в ведомстве сообщили, что все иностранные студенты российских высших образовательных учреждений смогут вернуться в Россию, алгоритм въезда находится на утверждении.
"Кто из иностранных студентов еще не вакцинирован и изъявит такое желание, российские вузы обязательно предоставят такую возможность", - приводит слова Фалькова РИА Новости.
Вестник Кавказа
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