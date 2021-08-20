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Жителей района на Кубани призвали готовиться к эвакуации

Жителей района на Кубани призвали готовиться к эвакуации

Глава Крымского района Кубани Сергей Лесь проинформировал местных жителей о подступлении воды. "Уважаемые жители города Крымска и Крымского района! <...> Срочно соберите необходимые вещи, продумайте пути эвакуации, поднимитесь на возвышенность", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что в Крымске, Нижнебаканском, Пригородном и Южном поселениях из-за угрозы подтопления объявили режим ЧС, работают сирены оповещения. В соседних населенных пунктах выставлены визуальные посты, отмечает РИА Новости.

Наопомним, что на территории региона продолжает действовать циклон, обильные дожди провоцируют новые подтопления.

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