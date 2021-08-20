Черногория с 10 сентября ужесточит правила въезда в страну

Власти Черногории ужесточают правила въезда в страну, в том числе для собственных граждан. Новые требования для въезжающих начнут действовать с 10 сентября.

"Въезд в Черногорию черногорским гражданам и иностранцам разрешается, если они полностью вакцинированы или получили одну дозу вакцины от COVID-19, если имеют негативный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа, или экспресс-тест не ранее чем за 48 часов, если имеют подтверждение о перенесенном коронавирусе, а также не менее 14 и не более 180 дней от положительного ПЦР-теста", - сообщил директор Института общественного здоровья Игор Галич, пишет РИА Новости.

Эти документы не будут требовать у черногорцев, въезжающих из Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Албании и самопровозглашенного Косово, а также у граждан этих стран.