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Газзаев сказал, что спасет российский футбол

Газзаев сказал, что спасет российский футбол

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился предложениями по улучшению российского футбола, отметив, что они будут непростыми.

"Во-первых, изменение формата проведения соревнований в российском футболе. А именно: сокращение количества профессиональных клубов до 54 – нужно гнаться не за количеством, а за качеством, создание двух профессиональных дивизионов (сейчас это РПЛ и ФНЛ), увеличение числа команд в премьер-лиге до 18", - сказал он в интервью "Спорт-Экспрессу".

Также по его словам, необходимо разделение первой лиги на три зоны по географическому принципу. "("Центр", "Запад" и "Восток"), по 12 клубов в каждой зоне", - отметил Газзаев, пояснив, что это позволит привлечь в систему профессионального, детско-юношеского, массового и любительского футбола все регионы Российской Федерации.

"Во второй лиге должны выступать полупрофессиональные и любительские коллективы, там должно быть шесть дивизионов по 12 участников в каждом; Прямой переход из первой лиги в премьер-лигу трех команд-победителей своих дивизионов (возможно, стоит предусмотреть плей-офф внутри каждого дивизиона между первым и вторым местом). Из второй в первую лигу переходит шесть лучших в результате плей-офф между 12 клубами (по два лучших из шести зон); Консолидация управления премьер-лиги и первой лиги в одну структуру с условным названием РФЛ", - поделился предложениями экс-наставник ЦСКА.

Кроме того, по мнению Газзаева, необходимо отменить лимит на легионеров и повысить эффективность продажи медиаправ.

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Вестник Кавказа

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